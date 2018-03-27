الصحة تقيم فعاليات الأسبوع الخليجي التاسع لصحة الفم والأسنان‎ المنامة في 27 مارس / بنا / أقامت وزارة الصحة بالتعاون مع خدمات طب الفم والأسنان معرضاً صحياً توعوياً بديوان وزارة الصحة، تحت رعاية سعادة الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة، في إطار مشاركة مملكة البحرين شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي الاحتفال بفعاليات الأسبوع الخليجي التاسع لتعزيز صحة الفم والأسنان خلال الفترة من 25- 31 مارس الجاري، وذلك بحضور الوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري وعدد من المسئولين بالوزارة.



وبهذه المناسبة أكد الدكتور وليد خليفة المانع على دور الاسبوع الخليجي الذي يأتي ضمن استراتيجيات الخطة الخليجية للتوعية بصحة الفم والاسنان، مشيراً إلى مدى اهتمام وحرص وزارة الصحة على تعزيز سبل وبرامج التوعية والوقاية لكافة أفراد المجتمع وخصوصا بالنسبة إلى الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم حول أهمية العناية بصحة الفم والاسنان لتجنب أبرز المشكلات الصحية إلى جانب ارشادهم الى اتباع سبل الوقاية الممكنة.



وأعرب الدكتور المانع عن بالغ شكره وتقديره للجهود المبذولة من جانب الكوادر الطبية والتمريضية والفنية المتخصصة في مجال صحة الفم والاسنان، ومستوى كفاءة الأنشطة والبرامج الصحية الوقائية والتثقيفية المقدمة في مجال الصحة الأولية بالمراكز الصحية لصالح الفئات المستهدفة وبالأخص لصالح تعزيز الخدمات المتخصصة بالأسنان والموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة.



كما اطلع وكيل وزارة الصحة خلال الفعالية على ما تضمنه المعرض التوعوي من مواد إعلامية وتثقيفية وإرشادية للجمهور حول سبل العناية بصحة الفم والأسنان إلى جانب مختلف الخدمات الوقائية والعلاجية التي تقدمها الوزارة والنصائح والإرشادات اللازمة التي تهم مختلف الفئات العمرية.



من جهتها صرحت الدكتورة تغريد أجور رئيسة خدمات صحة الفم والأسنان بأن مشكلة انتشار أمراض الفم والأسنان من المشاكل القديمة في دول الخليج بل والعالم أجمع ولكنها لم تظهر بشكل ملحوظ ومرتفع إلا في منتصف القرن الماضي وذلك بسبب تغير أنماط السلوكيات المعتادة والعادات الغذائية.



وأضافت أن موضوع تسوس الأسنان يمثل عبئاً على الصحة في دول الخليج حيث يبلغ معدل انتشار التسوس عند من هم دون سن الثانية عشر من الأطفال 80-90% بالإضافة الي أمراض اللثة والاصابات و غيرها.



وأوضحت الدكتورة تغريد أجور بأن دول الخليج العربي تبذل الكثير من الجهود للحد من انتشار أمراض الفم والاسنان والتوعية بها وبالوقاية منها، ومن هذه الجهود اقامة فعاليات " الأسبوع الخليجي لتعزيز صحة الفم والأسنان" والتي تأتي تطبيقا لأهم بنود الخطة الخليجية لرعاية صحة الفم والأسنان، وأيضا استجابةً وتفعيلاً للقـرارات الصادرة عن معالي وزراء الصحة بدول مجـلس التعاون الخليجـي في مؤتمرهم الخـامس والستين المنعقد فـي جنيف في 21 مايو 2008م وذلك فيما يخص موضـوع صحة الفم والأسنان وبما يتعلق بشـأن الأسبوع الخليجي لتعزيز صحـة الفم والأسنان، نظرا لما له من دلالة على النجاح في التعاون في المجال الصحي بينها وعلى الاستمرارية في تحقيق استراتيجيات الخطة".



وقالت ان خدمات الاسنان بوزارة الصحة بمملكة البحرين تقيم في كل عام الفعاليات المختلفة التي تمتد لأسبوع من 25 ولغاية 31 مارس بالمراكز الصحية وبعض المدارس و رياض الاطفال والتي تؤكد من خلالها على أهمية تفعيل العمل الوقائي لتخفيف نسبة الاصابات بأمراض الفم والأسنان، ومن أهمها "الوقاية من تسوس الأسنان لدى الأطفال" ولفت انتباه جميع أفراد المجتمع الى اهمية العناية بصحة الفم والأسنان وانها جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية لكل فرد والتي على الجميع عدم إهمالها.



وأشارت الدكتورة أجور بأن وزارة الصحة متمثلة في طاقم خدمات صحة الفم والأسنان المكون من استشاريين وأطباء وفنيي ومساعدي أسنان يقوم وعلى مدار العام ببذل الجهد الكبير لتقديم الخدمات التثقيفية والوقائية والعلاجية على أكمل وجه. ومن أبرز البرامج الوقائية والتوعوية التي تقدمها كوادر الاسنان "برنامج الابتسامة المشرقة" الموجه لأطفال الرياض وذويهم، والفحص الالزامي لأطفال ما قبل المدرسة وما قبل المرحلة الاعدادية والثانوية، وتقديم المحاضرات التوعوية للطلاب واولياء الأمور وفحص طلبة الصف الثاني والثالث في الحلقة الدراسية الأولي ومن ثم تطبيق برنامج طلاء الأسنان الوقائي حيث يغطي هذا البرنامج حوالي 23111 طالب وطالبة في 120 مدرسة ابتدائية في المملكة اما الخدمات العلاجية المختلفة فيتم تقديمها بكفاءة وعلى مدار العام في أقسام صحة الفم والأسنان الموزعة على 26 مركز صحي تغطي مناطق المملكة المختلفة وعددها 68 عيادة عامة و20 عيادة تخصصية و 31 عيادة لصحة الفم والاسنان بالإضافة الى عيادات الصحة المدرسية، إلى جانب البرامج التوعوية والتثقيفية والوقائية والعلاجية الأخرى الموجهة لمختلف الفئات العمرية ومن ضمنهم ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع المؤسسات الاهلية مثل جمعية متلازمة داون ومرضى التوحد والمراكز المتخصصة للصم والبكم والمكفوفين ودور رعاية كبار السن.



ل.ب/ع ع



بنا 1308 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/03/27 - 12 : 04 PM