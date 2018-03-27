تفعيلا لمبدأ الشراكة المجتمعية.. الموارد البشرية بوزارة الداخلية تنظم بالتعاون مع بلدية المحرق فعالية "تنظيف ساحل الساية بالبسيتين" المنامة في 27 مارس / بنا / نظمت إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية بالتعاون مع بلدية المحرق فعالية "تنظيف ساحل الساية بالبسيتين"، وذلك ضمن البرامج الاجتماعية التي تنفذها إدارة الموارد البشرية والتي تسهم في الحفاظ على البيئة وزيادة الوعي بالاهتمام بالطبيعة.



وبهذه المناسبة، أكد العميد عادل عبدالله أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية، أنه تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية بتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية على كافة المستويات والذي من شأنه زيادة وتقوية الروابط مع كافة مؤسسات وأفراد المجتمع، فإن إدارة الموارد البشرية وتنفيذاً لبند البيئة المستدامة في برنامج عمل الحكومة، حريصة على زيادة الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية المحافظة على بيئتنا نظيفة وخالية من المخلفات والملوثات.



وأوضح الوكيل المساعد للموارد البشرية أن هذه الفعالية تأتي استكمالا لمشروع الموارد البشرية (إدارة البيئة الخضراء المستدامة) التي تهتم بجميع الممارسات اليومية داخل العمل وخارجه والذي قطع شوطاً كبيراً، حيث تم البدء فيها بالتحول من المعاملات الورقية إلى المعاملات الإلكترونية مع زرع هذه الثقافة لدى جميع منسوبي الموارد البشرية والسعي لتعميمها على جميع إدارات وزارة الداخلية.



وأعرب الوكيل المساعد للموارد البشرية عن شكره وتقديره لبلدية المحرق من مسئولين وموظفين، وكل من شارك في هذه الفعالية من منسوبي الموارد البشرية وخاصة المعدين لها، مؤكداً على الاستمرار في تنظيم الفعاليات والبرامج التي تسهم في الحفاظ على الحياة البيئية والطبيعية في المملكة.



ن.ف/ع ع



بنا 1258 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/03/27 - 02 : 04 PM