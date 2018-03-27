وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة يكرم عدداً من الموظفين بمناسبة إحالتهم للتقاعد ‎ المنامة في 27 مارس / بنا / كرم معالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، عدداً من الموظفين بمناسبة إحالتهم للتقاعد.



وبهذه المناسبة أثنى معاليه على جهود الموظفين المتقاعدين التي بذلوها طوال فترة خدمتهم والتي تراوحت من 25 سنة الى 38 سنة، مثمناً إخلاصهم وتفانيهم في أداء واجباتهم الوظيفية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم.



من جهتهم أعرب الموظفون عن بالغ امتنانهم لهذا التكريم، مقدرين الدعم الذي تلقوه طوال مسيرتهم العملية من معالي الوكيل والإدارة العليا بشئون الجنسية والجوازات والإقامة.



حضر التكريم الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة، ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية ومدير إدارة المنافذ ومدير إدارة التأشيرات والإقامة.



خ.ب/ع ع



بنا 1256 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/03/27 - 01 : 04 PM