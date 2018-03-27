سمو نائب رئيس مجلس الوزراء يستقبل عائلة الكوهجي المنامة في 27 مارس / بنا / استقبل سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه اليوم عائلة الكوهجي يتقدمهم السيد عبدالحميد الكوهجي وذلك للسلام على سموه.



وقد رحب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بهم، مشيدا سموه بدور عائلة الكوهجي واسهاماتها الطيبة في دعم القطاع التجاري والاقتصادي في مملكة البحرين، وبالدور المجتمعي للعوائل في إرساء وترسيخ القيم الوطنية في المجتمع، والإسهام في تطور وتقدم المملكة، لا سيما في مجال الأعمال الخيرية التي ينتفع بها المجتمع، متمنيا سموه للجميع دوام التوفيق والسداد.



من جانبه أعرب السيد عبدالحميد الكوهجي باسمه ونيابة عن عائلة الكوهجي عن خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة على ما لقوه من سموه خلال هذا اللقاء، مشيدا بجهود سموه الكبيرة واسهاماته الطيبة في تقدم ورقي وازدهار مملكة البحرين.



أ.أ/ع ع



بنا 1255 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/03/27 - 59 : 03 PM