لدى استقبال جلالته السفير السعودي.. جلالة الملك يعرب عن تقديره للدور السعودي الرائد في ضمان أمن واستقرار المنطقة المنامة في 27 مارس / بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم سعادة الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى المملكة.



وأشاد جلالته بعمق العلاقات القوية والراسخة التي تربط بين المملكتين الشقيقتين وبما يشهده التعاون والتنسيق الأخوي المشترك بينهما من تطور مستمر على كافة المستويات، وكلف جلالته سعادة السفير السعودي بنقل تحياته إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله وتمنياته الطيبة للشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الرقي والتقدم ، داعياً الله عز وجل أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها الشقيق من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.



وأكد جلالة الملك المفدى موقف البحرين الثابت والداعم للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للأعمال العدوانية المتكررة التي تشنها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، مشيراً الى أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً واضحاً لكافة الشرائع والقيم والمبادئ الدولية.



وأعرب جلالته عن تقديره للدور الرائد الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في ضمان أمن واستقرار المنطقة لما تشكله من عمق استراتيجي للأمتين العربية والإسلامية.



كما تم استعراض الامور المتعلقة بالقمة العربية القادمة التي ستعقد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الشهر القادم، متمنياً جلالته النجاح والتوفيق لهذه القمة لتعزيز العمل العربي المشترك.



ل.ب/ع ع



بنا 1254 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/03/27 - 59 : 03 PM