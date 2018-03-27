​​البحرين تشارك في (برنامج سايتك الفلكي 2018) بالسعودية الخبر في 27 مارس / بنا / تشارك مملكة البحرين في (برنامج سايتك الفلكي 2018)، الذي تم اطلاقه أمس الاثنين من قبل مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك) بمدينة الخبر والتابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، تحت رعاية مدير الجامعة الدكتور خالد السلطان، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.



وفي يومه الثاني قدم ممثل البحرين في هذا البرنامج العلمي رئيس الجمعية الفلكية أستاذ الفيزياء بجامعة البحرين البروفسيور وهيب عيسى الناصر عرضا مصورا يحتوي على معلومات فلكية حول (الطوالع والنواصف والتقويم التراثي المعاصر) قدم فيها إفادات وتوضيحات علمية وفلكية غاية في الأهمية حول موضوع الندوة.



وعرّف الخبير الفلكي البحريني (النواصف) وهي النجوم التي تظهر في منتصف السماء لحظة أذان العشاء، ويمكن الاستدلال بها على دخول الفصول، والتعرف على الأحوال الجوية والبحرية والزراعية، وهي كبديل للطوالع لكون هذه الطوالع تطلع فجرا جهة الشرق وعلى مستوى منخفض؛ الأمر الذي يجعل الكثير من الناس لا يراها بسبب وقتها و وجود البناء المرتفع شرقا وغربا.



وأضاف الناصر "اما في تقويم النواصف المستحدث فهي نجوم تشاهد في وقت مناسب (عند صلاة العشاء) حتى ولو ارتفعت المباني وصارت ناطحات سحاب، وكانت من بنات أفكار أحد تلاميذي المبدعين وهو الرائد محمد غياث بوزارة الداخلية حاليا، واصدرنا كتاب حول هذا التقويم".



وفي تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا) قال الناصر "لي عظيم الشرف والاعتزاز ان أمثل بلدي في هذا المحفل العلمي الكبير والذي يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للمهتمين والخبراء وطلاب العلم في مجال الفلك، وتنظمه جامعة عريقة رائدة في العلوم والابتكار والتقنية والتعليم العالي وهي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بوجود معرض خاص لرائد الفضاء السعودي الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، نجل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه".



وفي ذات السياق قدم الناصر شكره وتقديره للقائمين على ملتقى سايتك، وأوضح أن (برنامج سايتك الفلكي 2018) يهدف إلى ترسيخ حب العلوم ونشر الثقافة الفلكية في المجتمعات الخليجية، وتوحيد الجهود للخروج بنتائج إيجابية من خلال تبادل الأفكار والخبرات، بالإضافة الى تفعيل حضور الفلكيين وتقديم أفكارهم العلمية وجهودهم في هذا المجال، وقال "أعتقد أننا استفدنا من وجودنا إلى جانب أشقائنا في المملكة العربية السعودية، لا سيما أن علم الفلك أصبح في تطور مستمر وشعور كبير لدى الناس في التزود بمعرفته وما تحيط به من معلومات ذات صلة بالتقويم وعلاقتها بتوقيت العبادات من صلاة وصيام وحج".



خ.ب/ع ع



بنا 1251 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/03/27 - 58 : 03 PM