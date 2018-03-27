سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس التونسي المنامة في 27 مارس / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك رداً على برقية سموه المهنئة له بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال بلاده.



وعبر الرئيس قائد السبسي في البرقية عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه الأخوية الطيبة ، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.



أ.أ/ع ع



بنا 1235 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/03/27 - 39 : 03 PM