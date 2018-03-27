الأنصاري: نتطلع لاستمرار تبادل الخبرات مع الاتحاد السويسري في مجال تقدم المرأة المنامة في 27 مارس/ بنا / عقدت سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري اجتماع عمل مع سعادة السفيرة السويسرية غيـر المقيمة لمملكة البحرين السيدة مايا جوهاري تيسافي، أكدت خلاله أن التعاون مع دولة متقدمة في مجال النهوض بالمرأة مثل سويسرا يعتبر مؤشرا إيجابيا لتميز التجربة البحرينية في مجال تقدم المرأة، وذلك بفضل التوجيهات السديدة والجهود الحثيثة لقرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله.



وأعربت الأنصاري خلال الاجتماع عن تقديرها إزاء ما يبديه الجانب السويسري من رغبة وحرص على تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مايو 2016 والخاصة بدعم نهوض المرأة، وقالت إن الجانبين يضعان الآن الخطة التنفيذية لهذه المذكرة، ومن ذلك التعاون في عدد من المجالات ذات الصلة بتقدم المرأة، ومن بينها السياسات والخدمات وبناء القدرات في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.



وفي هذا السياق أشارت الأنصاري إلى الزيارة الناجحة التي قام بها وفد من وزارة شئون الخارجية بالاتحاد السويسري لمملكة البحرين في يناير من العام 2017، مطلعا على التجربة البحرينية في مجال تقدم المرأة والتشاور حول مجالات التعاون القادمة بين الطرفين والمتمثل في تبادل التجارب والخبرات التي تتميز بها الدولتين الصديقتين.



وعرضت الأنصاري خلال الاجتماع جانبا عن تجربة البحرين المتقدمة في مجال نهوض المرأة، ومن ذلك تطوير نظام إدارة التوازن بين الجنسين، والعمل مع السلطة التشريعية والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في مختلف القضايا ذات الصلة بالمرأة، معربة عن حرص المجلس الأعلى للمرأة لجعل تجربة مملكة البحرين متاحة أمام جميع دول العالم الراغبة بتبني أفضل السياسات والخطط المدروسة والمجربة في مجال نهوض المرأة ودعمها تشريعيا وقانونيا واجتماعيا ورفع مساهمتها في الحياة العامة وفي مسيرة التنمية.



وأكدت الأنصاري للسفيرة تيسافي اهتمام المجلس الأعلى للمرأة بالاستفادة من التجربة السويسرية والتعاون في مجال المبادرات ذات الصلة بالمرأة وتطويرها وتوطينها في البحرين، ومن ذلك المبادرات ذات الصلة بتشجيع المرأة أينما كانت على الاستفادة من تقنية المعلومات في إثراء المعارف والمهارات وتعزيز قدرتها على المساهمة الفاعلة في النهوض بمجتمعها.



من جانبها ثمنت سعادة السفيرة السويسرية الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة من أجل دعم المرأة البحرينية وتعزيز حضورها في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية.



وأكدت حرص بلادها على تطوير التعاون مع مملكة البحرين من خلال المجلس الأعلى للمرأة واستعدادها للعمل مع البحرين في مختلف قضايا المرأة التي تطرح في المحافل والمنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة.



كما قامت السفيرة السويسرية السيدة تيسافي بزيارات ميدانية اطلعت خلالها عن كثب على المبادرات النوعية للخدمات والتسهيلات التي تقدمها مملكة البحرين، حيث شملت هذه الزيارات مجمع محاكم الأسرة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، ومكتب حماية الأسرة بمديرية شرطة محافظة المحرق، ومركز عيسى الثقافي، بالإضافة إلى لقاء عدد من رائدات الأعمال في مركز تنمية قدرات المرأة "ريادات".



ن.ف/ع ع



بنا 1233 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/03/27 - 04 : 04 PM