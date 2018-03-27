لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك تعقد اجتماعها الأول في مسقط مسقط في 27 مارس / بنا / عقدت لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع اجتماعها الأول في مقر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الثلاثاء في العاصمة العمانية مسقط.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع نتائج الدراسة التي أعدها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع.



كما تم خلال الاجتماع مراجعة منهجية رصد وقياس المؤشرات الاقتصادية والتنموية لبيانات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، وتطرق الاجتماع إلى موضوعيّ الاتحاد الاقتصادي والاتحاد النقدي.



يذكر أن لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع تضم في عضويتها كلا من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الهيئة الاقتصادية التنموية بالإضافة إلى المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.



وتعمل اللجنة على متابعة استكمال تقرير تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك من خلال مراجعة الاستبيانات المقترح إرسالها للجهات المختصة في دول مجلس التعاون، وتحديد التحديات في تنفيذ العمل المشترك، كما تقوم اللجنة بوضع الاقتراحات التي تساعد في حل المعوقات التي تواجه تنفيذ القرارات.



ن.ف/ع ع



بنا 1219 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/03/27 - 24 : 03 PM