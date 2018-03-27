سمو رئيس الوزراء يرعى غدا معرض البحرين الدولي للكتاب الثامن عشر

المنامة في 27 مارس / بنا / برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ينطلق معرض البحرين الدولي الثامن عشر للكتاب يوم غد الأربعاء في الخيمة الخاصة إلى جانب قلعة عراد بمدينة المحرّق، حيث تنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار.



ويقدم معرض البحرين الدولي 18 للكتاب المملكة العربية السعودية كضيف الشرف هذه النسخة، كما وتتزامن إقامته مع احتفاء الهيئة بالمحرق عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2018، حيث يستضيف المعرض 400 دار نشر ومؤسسة ثقافية وفكرية محلية وعربية وعالمية قادمة من 26 دولة.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور ابتداء من يوم 28 مارس الجاري من الساعة 11:00 صباحاً، ومن ثم يواصل من تاريخ 29 مارس وحتى 7 أبريل القادم من الساعة 9:00 صباحاً إلى 1:00 مساءً ومن الساعة 4:00 مساءً إلى 9:30 مساءً. أما أيام الجمعة فمواعيد استقبال الزوار بين الرابعة وحتى 10:00 مساءً.



وستضم مساحة المعرض التي تقدر بحوالي 8000 متر مربع مقاهي عدة ومسرحاً خارجياً، مساحة للأطفال داخلية وقاعة للمحاضرة إضافة إلى جناح خاص لضيف الشرف (المملكة العربية السعودية) وجناح هيئة البحرين للثقافة والآثار.

وتوفر الهيئة مواقف مختلفة لزوار المعرض وهي: متحف البحرين الوطني، مجمّع السيف بالمحرّق، نادي المحرّق ومدرسة عراد الإعدادية للبنات. وتشير الهيئة إلى أن المواصلات من وإلى هذه المواقف مؤمنة من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً.



وسينطلق البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب يوم 28 مارس في تمام الساعة 7:00 مساء مع ندوة "النقد في الرواية السعودية". وفي الساعة 8:00 مساء يقام حفل موسيقي مع فرقة نغم السّعودية، يوازيه في ذات الوقت ندوة حول كتاب "دلمون: مملكة ببحرين" للكاتب الفرنسي جيلبير سينويه بعنوان "دلمون- المملكة المنسيّة" يدعو إليها مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث.



وحتى آخر يوم من المعرض سيواصل البرنامج الثقافي توفير العديد من المشاهد الثقافية والفكرية للزوار، بالإضافة إلى الفعاليات التي تقدّمها جهات ثقافية متعاونة، وأنشطة تدشين الكتب وبالتوازي مع استمرار دور النشر والمؤسسات الثقافية بتقديم إصداراتها الثقافية والفكرية.



ففي تمام الساعة 6:00 مساءً من كل يوم يشهد المعرض برنامج تدشين الكتب، وفي ذات التوقيت من كل يوم تقدّم هيئة البحرين للثقافة والآثار فعاليات تتنوع ما بين محاضرات وعروض أفلام أما الساعة 7:00 مساء فتخصص لتقديم العديد من الندوات والمحاضرات والأمسيات الشعرية التي تقام بتعاون مع المملكة العربية السعودية، حيث سيكون الجمهور وجهاً لوجه مع مجموعة من الأدباء والكتاب والمفكرين والشعراء البحرينيين والسعوديين والعرب.



وفي تمام الساعة 8:00 مساء سيستمتع زوّار معرض البحرين الدولي 18 للكتاب بعروض موسيقية مباشرة تقدّمها فرق سعودية وبحرينية من أجل إثراء التجربة الثقافية للمعرض وتنويع الرسالة الحضارية التي تعمل على إيصالها هيئة البحرين للثقافة والآثار بالتعاون مع المملكة العربية السعودية ضيف الشرف، إضافة إلى أمسيات ثقافية متنوعة. وضمن برنامج ضيف الشرف لمعرض الكتاب، تقدّم المملكة العربية السعودية للزوار فعاليات فنية، ورش عمل تدريبية ومعارض تشكيلية مختلفة.



واعترافا بالعمل الثقافي في المملكة والعالم العربي، فإن معرض الكتاب هذا العام سيشهد على تكريم شخصيات وأعمال ثقافية رائدة عبر ثلاث جوائز هي: جائزة البحرين للكتاب التي خصصتها هيئة البحرين للثقافة والآثار في نسختها الحالية للاحتفاء بكتاب وباحثي المملكة العربية السعودية بعنوان "الأدب وتشكيل العالم"، جائزة محمد البنكي لشخصية العام الثقافية التي تكرم في موسمها أحد المفكرين، الباحثين، الأدباء أو صاحب إنجاز ثقافي ملحوظ. والجائزة الأخيرة هي جائزة لؤلؤ البحرين والتي تقدم لمؤسسة أو فرد يعمل في دراسات حول الخدمة الاجتماعية والعمل التطوعي والإنساني. وتأتي الجائزة كعربون وفاء لعمل الشيخة لولوة بنت محمد آل خليفة، رائدة العمل الاجتماعي في مملكة البحرين.



ويخصص القائمون على المعرض كذلك ركناً خاصا للأطفال، يشارك من خلاله الصغار وعائلاتهم بمجموعة من الفعاليات والبرامج الثقافية. وبرنامج جناح الطفل لهذه النسخة يُقام بالتعاون مع مركز سلمان الثقافي التابع لوزارة الشباب والرياضة. كما وتتعاون هيئة الثقافة في تنظيم المعرض مع العديد من الجهات الحكومية المختلفة كوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الداخلية، وزارة شؤون الإعلام وبلدية المحرّق.



وتتقدم هيئة البحرين للثقافة والآثار بالشكر إلى كل المساهمين في هذا المحفل الثقافي والحضاري الهام، وتشكر الراعي الذهبي للمعرض شركة فيفا البحرين، والرعاة الفضيين للمعرض وهم: شركة بابكو وإي إي لتأجير السيارات، أما الدعم الإعلامي فتقدمه وزارة شؤون الإعلام وصحيفتا البلاد الوطن.



خ.ب/و.ش



بنا 1038 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/03/27 - 44 : 01 PM