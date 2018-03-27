"الاشغال": غلق المسار الأيمن وتوفير مسار على كوبري أم الحصم المنامة في 27 مارس/ بنا / اعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال صيانة كوبري أم الحصم تستدعي غلق المسار الأيمن وتوفير مسار للمرور المتجه من منطقة ميناء سلمان باتجاه سترة.

واوضحت الوزارة انه سيتم العمل في الموقع المذكور خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط ابتداءً من يوم الخميس 29 مارس الجاري، الساعة 11:00 مساءً، إلى يوم الأحد 1 أبريل القادم الساعة 05:00 صباحاً.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.











ل.ب/و.ش



بنا 1028 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/03/27 - 12 : 02 PM