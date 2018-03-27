سفير البحرين لدى جاكرتا يجتمع برئيس اللجنة الدائمة للشرق الأوسط ومنظمة التعاون الإسلامي بـ "الغرفة الإندونيسية"

جاكارتا في 27 مارس/ بنا / اجتمع سفير مملكة البحرين سعادة الدكتور محمد غسان شيخو المعين لدى جمهورية إندونيسيا مع رئيس اللجنة الدائمة للشرق الأوسط ومنظمة التعاون الإسلامي بغرفة التجارة والصناعة الإندونيسية السيد فخري طيب,

وركز الاجتماع على مؤتمرGulf Gateway الذي سيعقد بالمملكة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، خلال الفترة من 8 إلى 10 من شهر مايو المقبل.



واستعرض سعادته سبل تعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مملكة البحرين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيبرز القطاعات والمشاريع التي من شأنها المساعدة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المختلفة، وسيستقطب المزيد من الاستثمارات إلى البحرين والدول الشقيقة والصديقة بما يدعم اقتصاداتها.



ن.ف/و.ش



بنا 0948 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/03/27 - 51 : 12 PM