تحت رعاية معالي وكيل وزارة الداخلية .. الشؤون الصحية تحتفل باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية المنامة في 27 مارس/ بنا / تحت رعاية معالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية، افتتح الوكيل المساعد للشئون الإدارية والوكيل المساعد للموارد البشرية، معرض إدارة الشئون الصحية والاجتماعية بهذه المناسبة.



وتم خلال المعرض، استعراض الخدمات المتنوعة التي يقدمها فرع الرعاية الاجتماعية لمنتسبي الوزارة، واستضافه عدد من أطفال روضة المستكشف الصغير، تفعيلا لمبدأ الشراكة المجتمعية.



م.ا.ب/و.ش



بنا 0928 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/03/27 - 40 : 12 PM