الناخبون المصريون يواصلون اليوم الإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الاقتراع القاهرة في 27 مارس/ بنا / يواصل الناخبون المصريون اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الاقتراع الرئاسي داخل البلاد.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها مساء امس في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها على مدى ثلاثة أيام.



وتستمر عملية التصويت في 13 ألفا و706 لجان فرعية، تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا، يعاونهم 110 آلاف موظف، يصوت فيها 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا.



ويتنافس على منصب الرئيس مرشحان، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي يسعى إلى فترة ثانية من أربع سنوات، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.





و.ش



بنا 0849 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/03/27 - 55 : 12 PM