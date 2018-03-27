بشراكة استراتيجية مع "تمكين.. "البوليتكنك تناقش التعليم غير التقليدي بمنتدى التعليم والتعلم

المنامة في 27 مارس / بنا / بشراكة استراتيجية مع "تمكين"، تنظم كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) "منتدى التعليم والتعلم، وذلك تحت عنوان: "التعليم غير التقليدي: دعم الجودة في التعليم والتعلم"، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل القادم، في قاعة البحرين بحرم الكلية في مدينة عيسى، حيث يتيح المنتدى الفرصة للمربين والمستشارين من المستويين الثانوي والجامعي للمشاركة في النقاشات وورش العمل المصاحبة للمنتدى.



وقالت مديرة إدارة المناهج والتطوير الأكاديمي السيدة إيما جناحي: "يسعدنا أن يتزامن إطلاق هذا المنتدى مع احتفال بوليتكنك البحرين بالذكرى العاشرة للتأسيس، ليشكل المنتدى قاعدة لجمع حشد من الأكاديميين وخبراء التعلم من داخل البحرين ودول الجوار الشقيقة، ليكونوا شاهدين على هذا الصرح التعليمي وإنجازاته وجوانب التطور والإبداع فيه"، مضيفةً: "من خلال المنتدى وورش العمل التفاعلية التي ستتخلله، ستتاح الفرصة للمشاركين لتبادل المعرفة والأفكار والرؤى حول التعليم الحديث غير التقليدي، المدمج بالأساليب المبتكرة، والنظر في الأساليب التعليمية الممكنة لدمجها في عملية التعليم والتعلم.



وعن موضوعات المنتدى، أوضحت السيدة جناحي أن المنتدى سيشمل على مواضيع عدة مثل: المنهجيات الجديدة والمبتكرة في التعليم والتعلم، والاحتياجات الخاصة للتعليم، والتقنيات الناشئة التي يمكن استخدامها في التعليم مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز، والاتجاهات الحديثة في تعزيز تجربة التعلم.. وغيرها الكثير من المواضيع المهمة والتي تصب في جانب تطور أساليب التعليم والتعلم والابتعاد عن النمط التقليدي الذي لم يعد مجديًا في ظل الثورة المعلوماتية الحديثة.



ونوهت السيدة جناحي إلى أنه على الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات عن موضوعات المنتدى وورش العمل وأماكن انعقادها، بالإضافة إلى تفاصيل التسجيل وتثبيته، التواصل عبر البريد الإلكتروني: teaching.learning@polytechnic.bh، مشيرةً إلى أنه سيتم منح شهادة حضور للمشاركين الذين أكملوا 75 % من المنتدى.

















خ.ب/و.ش



بنا 0838 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/03/27 - 43 : 11 AM