الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة تعزز جهود خفض نسب الأمراض ومضاعفاتها بالمملكة المنامة في 27 مارس/ بنا / أنابت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، سعادة الوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري، لترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)، وذلك بديوان الوزارة بالجفير بحضور عدد من المسئولين بوزارة الصحة وممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات من أعضاء اللجنة.

وفي مستهل الاجتماع، رحبّت سعادة الوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري بالحضور من أعضاء اللجنة، ونقلت لهم تحيات سعادة وزيرة الصحة وتمنياتها بنجاح هذا الاجتماع من خلال مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتقديم المقترحات والتوصيات والخطط الصحية الهادفة إلى مكافحة الأمراض المزمنة في مملكة البحرين.



وبدأ الاجتماع بإقرار جدول الأعمال والتصديق على محضر الاجتماع السابق، ومن ثم متابعة أبرز توصيات وقرارات الاجتماع الأخير للجنة ومناقشة ما تم التوصل إليه بشأنها، متمثلة في موضوع تقليل ملح الطعام في منتجات المخابز الشعبية والآلية، والإجراءات الخاصة بالحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة، وخطة عمل خفض استخدامات الدهون المتحولة في مملكة البحرين، والخطة الوطنية المحدثة وما تم إنجازه من الخطة، والمسح الصحي العالمي، ومناقشة الثقافة التغذوية المجتمعية وأثرها على أداء المقصف المدرسي، ونظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية ومهامها، والخطة الوطنية التنفيذية لمكافحة السرطان 2011- 2020، والاستراتيجية الوطنية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني، ووضع استراتيجية لمكافحة سمنة الأطفال، وتنفيذ توصيات لجنة خبراء الأمم المتحدة لمكافحة الأمراض غير السارية من قِبل جميع الجهات المعنية.



وتضمن جدول أعمال الاجتماع كذلك إعداد دراسة تحليلية متعمقة عن واقع الأمراض المزمنة غير السارية (مرض السرطان وأمراض الكلى)، وبرنامج أجيال سليمة، وتشكيل فريق عمل لوضع خطة وطنية لمكافحة مرض السكري، والاحتفال باليوم العالمي للصحة الذي يصادف السابع من شهر ابريل القادم، وخطاب مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بشأن الرسائل التوعوية، وكذلك خطاب مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بشأن أولويات البحوث الصحية، والإعداد للتقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية.



وفي ختام الاجتماع، أعربت الوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري عن جزيل شكرها وتقديرها لكافة أعضاء اللجنة، على جهودهم الملموسة ومتابعتهم الحثيثة لتنفيذ أعمال وتوصيات اللجنة، وتقديم الاقتراحات المساندة والهادفة إلى تحقيق ما تصبو إليه اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية، مشيرةً إلى أهمية مواصلة الدور الذي تقوم به اللجنة من حيث العمل على وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتنفيذ الأهداف الرئيسية، والتي تتلخص بالوقاية من أخطار الأمراض المزمنة غير السارية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بكافة المستويات، مع تحقيق الشراكة المجتمعية لمكافحة انتشار هذا النوع من الأمراض في المجتمع البحريني.



ن.ف/و.ش



بنا 0817 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/03/27 - 24 : 11 AM