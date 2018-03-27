خطة إعلامية متكاملة تشمل مختلف قطاعات الوزارة.. وزارة شؤون الإعلام تؤكد استعدادها التام لتغطية سباقات الفورملا 1

المنامة في 27 مارس/ بنا / أكد الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والتلفزيون بوزارة شؤون الإعلام سعادة السيد عبدالله خالد النصار الدوسري، أن الوزارة أكملت إعداد خطة العمل الشاملة لتغطية فعاليات جائزة البحرين الكبرى للفورملا 1، والتي ستقام على أرض المملكة من السادس وحتى الثامن من شهر أبريل القادم، إيماناً من الوزارة بأهمية استثمار هذه المناسبة في الترويج للصورة الحضارية المشرقة للمملكة، وإظهار اسم البحرين إقليمياً وعالمياً.



وأشار الدوسري إلى أن وزارة شؤون الإعلام حريصة على تغطية فعاليات سباق الفورمولا 1 بصورة مشرفة، تليق بمكانة مملكة البحرين، وأنها في سبيل ذلك سخرت جميع قطاعاتها للعمل على مدار الساعة، من أجل تقديم أفضل تغطية لهذا الحدث المهم، الذي يحظى باهتمام جماهيري كبير ليس في البحرين فحسب، وإنما على المستويين الإقليمي والدولي.



وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والتلفزيون أن الخطة الإعلامية الشاملة لتغطية هذا الحدث الرياضي المهم، تشمل مختلف إدارات الوزارة، ومنها إدارة التلفزيون وإدارة الإذاعة وإدارة الأخبار، حيث تعمل إدارة التلفزيون على إعداد برامج مباشرة عن الحدث، سيتم بثها على مدار الأيام الثلاثة للسباق، بالإضافة إلى عدد من البرامج الوثائقية التي ستسلط الضوء على تاريخ السباق، وأهميته بالنسبة للمملكة، فيما تعمل إدارة الإذاعة على إعداد جملة من البرامج الإذاعية والتغطيات المباشرة للسباق، سيتم بثها مباشرة من الاستوديو المخصص لذلك في ساحة الفعاليات لحلبة البحرين الدولية بينما تعمل إدارة الأخبار على إعداد ملفات إخبارية سيتم بثها في نشرات الأخبار طوال أيام السباق، وتتضمن تقارير إخبارية واستضافات عبر الهاتف وفي استوديو مركز الأخبار بالوزارة، إضافة إلى الأخبار الرسمية المباشرة للسباق ونتائج السباقات التأهيلية والنهائية لحظة بلحظة من موقع الحدث.



وجدد الدوسري التأكيد على أن وزارة شؤون الإعلام بمختلف إداراتها على أهبة الاستعداد لتغطية هذا الحدث الرياضي العالمي، الذي يعكس المكانة الكبيرة التي تحتلها مملكة البحرين في مجال تنظيم رياضة سباقات السيارات، والقدرة الفائقة على تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية على أرضها.





ن.ف/و.ش



بنا 0815 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/03/27 - 23 : 11 AM