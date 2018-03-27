الجيش التركي يعلن مقتل 41 مسلحا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أنقرة في 27 مارس/ بنا / أعلن الجيش التركي اليوم الثلاثاء، تحييد 41 إرهابيا في غارات جوية نفذتها مقاتلات تركية على مواقعهم في جبال قنديل شمالي العراق، في 22 مارس الجاري.



ونقلت وكالة الانباء "الاناضول" عن رئاسة الأركان التركية عبر بيان أن سلاح الجو التركي شن تلك الغارات على مواقع لإرهابيين في جبال قنديل، إثر تلقيه معلومات عن عزمهم القيام بهجوم ضد قواعد للجيش التركي.

واوضحت ان قوات الأمن والجيش التركي دأبت على استهداف مواقع "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردا على هجمات إرهابية تنفذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقا من الأراضي العراقية، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن.



و.ش



بنا 0734 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/03/27 - 37 : 10 AM