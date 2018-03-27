الصين تنفي قيام الزعيم الكوري الشمالي بزيارة سرية الى بكين

بكين في 27 مارس/ بنا / نفت الصين قيام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بزيارة سرية الى بكين، مؤكدة انه "ليست لديها علم" بما أشيع عن الزيارة.

واوضحت انه ليس لديها ادنى علم عن وجود الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على أراضيها، في حين أكدت وسائل اعلام عالمية أن الزعيم كيم جونغ أون يزور حاليا بكين.



وشهدت بكين اليوم تدابير أمنية مشددة مع انتشار تكهنات حول قيام زعيم كوريا الشمالية بزيارة غير معلنة للعاصمة بكين بعد ورود تقارير عن وصول قطار خاص استقبله حرس الشرف.

ولم تؤكد أي من بيونغ يانغ وبكين الثلاثاء ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي موجودا فعليا في الصين.



وقال مسؤول رفيع بالرئاسة الكورية الجنوبية "الرئاسة تراقب الأمور في بكين عن قرب، وتبقي في الوقت نفسه جميع الاحتمالات مفتوحة".



وذكرت وسائل إعلام يابانية في وقت سابق يوم الاثنين أن مسؤولا رفيع المستوى من بيونغ يانغ وصل على ما يبدو بالقطار إلى بكين.









و.ش



بنا 0702 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/03/27 - 05 : 10 AM