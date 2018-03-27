بعد طرد 100 دبلوماسي روسي .. رئيسة الوزراء البريطانية ترحب بحملة التضامن الدولي

لندن في 27 مارس/ بنا / رحبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بمظاهر التضامن التي ابدتها دول اوروبية وغربية ازاء روسي سابق في بريطانيا.

في المجمل جرى طرد 100 دبلوماسي روسي في أكبر عملية طرد غربية لدبلوماسيين روس منذ ذروة الحرب الباردة.



وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن 18 دولة أعلنت خططا لطرد مسؤولين روس بينها 14 دولة في الاتحاد الأوروبي.

من جهته وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون على تويتر "رد الفعل الدولي الاستثنائي اليوم من قبل حلفائنا يمثل في التاريخ أكبر عملية طرد جماعي لضباط مخابرات روس على الإطلاق وهذا سيساعد في الدفاع عن أمننا المشترك".



واكد الولايات المتحدة إنها ستطرد 60 دبلوماسيا روسيا ردا على هجوم بغاز للأعصاب على جاسوس روسي سابق في بريطانيا جرى اتهام موسكو بتنفيذه.

وتعد الخطوة الامريكية أقوى إجراء اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد روسيا منذ توليه منصبه بعد ان تعرض لانتقادات من الديمقراطيين وأعضاء في حزبه الجمهوري بالتقاعس عن اتخاذ موقف صارم ضد روسيا.



بدورها اكدت وزارة الخارجية الروسية ان ردها سيكون متناسبا وستفكر فيه خلال الأيام المقبلة.















و.ش



بنا 0543 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/03/27 - 47 : 08 AM