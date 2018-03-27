تركيا تبدي استعدادها شراء منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي "باتريوت"

أنقرة في 27 مارس/ بنا / أعربت الحكومة التركية عن استعدادها لشراء منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي "باتريوت" في حال وافقت واشنطن.

ونقلت وكالة انباء الاناضول عن المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، إن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والأمريكي دونالد ترامب، بحثا في اتصال هاتفي موضوع منظومة الدفاع الصاروخي "باتريوت".



وأضاف بوزداغ أن ترامب، طرح خلال الاتصال، موضوع منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسي إس 400.

وأوضح، أن "أردوغان أبلغ ترامب، بأن تركيا طلبت من الولايات المتحدة شراء منظومة باتريوت، إلا أن الطلب قوبل بالرفض ما دفع أنقرة إلى سد احتياجاتها من مكان آخر".



وأشار إلى أن "ترامب عرض على أردوغان، بيع بلاده المنظومة، خلال الاتصال، ورد أردوغان على العرض بأن بلاده مستعدة لتنويع منظومات دفاعها الجوية، لكن حتى الآن، لم يُعقد أي لقاء بين الجانبين بهذا الخصوص".

وأواخر ديسمبر الماضي، أعلن وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، أن بلاده أنهت الاتفاق مع روسيا بشكل كامل من أجل شراء 4 بطاريات "إس-400" للدفاع الجوي.



و.ش



بنا 0519 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/03/27 - 20 : 08 AM