مطالعات الصحف في البحرين

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2018/03/27 - 02 : 08 AM
المنامة في 27 مارس/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/جلالة الملك لخادم الحرمين.. أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن البحرين.
/مجلس الوزراء يدين إطلاق صواريخ باليستية على مدينة الرياض من قبل المليشيات الانقلابية في اليمن.
/في برقية إلى سمو رئيس الوزراء من رئيس الغرفة: نقدِّر مواقفكم الداعمة للتجار وأصحاب الأعمال.
/سمو رئيس الوزراء و وسمو ولي العهد يؤكدان ضرورة التنسيق لمواجهة التحديات والمخاطر التي تستهدف زعزعة الامن والاستقرار في دول المنطقة.
/سمو الأميرة سبيكة تستقبل السفيرة السويسرية:حريصون على التعاون مع الاتحاد السويسري على صعيد تقدم المرأة.
/سمو الشيخ ناصر بن حمد يرعى المنتدى السنوي للخيرية الملكية اليوم.
/مجلس الوزراء: اضافة 4 انشطة تجارية لتملك الاجانب 100%.
/المصريون يدلون بأصواتهم في اليوم الاول للانتخابات وتوقع التجديد للسيسي.
/وكيل وزارة شؤون الإعلام يقوم بزيارة تفقدية إلى محطة رأس حيان.
/وفد من مجلس النواب يزور السفارة السعودية.
/شؤون الطيران المدني تدين قيام مقاتلتين قطريتين بالتعرض لطائرة إماراتية ضمن إقليم البحرين.
/اللجنة الوطنية للمعلومات وبرنامج الأمم المتحدة يوقعان وثيقة دعم تقرير أهداف التنمية المستدامة.
/رئيس الأمن العام يستقبل وفدا من مجلس الشيوخ والخارجية الأمريكية.
/سفير البحرين بالرياض يستنكر الممارسات الإيرانية ضد المملكة العربية السعودية.
/البحرين تدين إطلاق المليشيات الانقلابية اليمنية صواريخ على السعودية.
/مجلس الامن يساند السعودية والامم المتحدة تدين.
/امريكا و 14 دولة اوروبية تطرد دبلوماسيين روس.
/تقرير دولي: «قنابل حجارة الموت».. سلاح حوثي إيراني استخدمه الإرهابيون في البحرين والعراق ولبنان.
/السعودية تعترض 7 صواريخ حوثية.. واستشهاد مصري إثر سقوط شظايا بالعاصمة.
/الآلاف يغادرون الغوطة في أكبر موجة إجلاء.
/مسيحيون ومسلمون يشاركون في صلوات عـــلى أرواح ضحـــــايـــا الاعتـــداء فـي جنـــوب فــرنســـا.
/العفو الدولية: صواريخ الحوثيين ضد السعودية "جريمة حرب".
و.ش
بنا 0456 جمت 27/03/2018
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اخر تحديث : 2018/03/27 - 02 : 08 AM