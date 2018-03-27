مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 27 مارس/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:



/جلالة الملك لخادم الحرمين.. أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن البحرين.

/مجلس الوزراء يدين إطلاق صواريخ باليستية على مدينة الرياض من قبل المليشيات الانقلابية في اليمن.

/في برقية إلى سمو رئيس الوزراء من رئيس الغرفة: نقدِّر مواقفكم الداعمة للتجار وأصحاب الأعمال.

/سمو رئيس الوزراء و وسمو ولي العهد يؤكدان ضرورة التنسيق لمواجهة التحديات والمخاطر التي تستهدف زعزعة الامن والاستقرار في دول المنطقة.

/سمو الأميرة سبيكة تستقبل السفيرة السويسرية:حريصون على التعاون مع الاتحاد السويسري على صعيد تقدم المرأة.

/سمو الشيخ ناصر بن حمد يرعى المنتدى السنوي للخيرية الملكية اليوم.

/مجلس الوزراء: اضافة 4 انشطة تجارية لتملك الاجانب 100%.

/المصريون يدلون بأصواتهم في اليوم الاول للانتخابات وتوقع التجديد للسيسي.

/وكيل وزارة شؤون الإعلام يقوم بزيارة تفقدية إلى محطة رأس حيان.

/وفد من مجلس النواب يزور السفارة السعودية.

/شؤون الطيران المدني تدين قيام مقاتلتين قطريتين بالتعرض لطائرة إماراتية ضمن إقليم البحرين.

/اللجنة الوطنية للمعلومات وبرنامج الأمم المتحدة يوقعان وثيقة دعم تقرير أهداف التنمية المستدامة.

/رئيس الأمن العام يستقبل وفدا من مجلس الشيوخ والخارجية الأمريكية.

/سفير البحرين بالرياض يستنكر الممارسات الإيرانية ضد المملكة العربية السعودية.

/البحرين تدين إطلاق المليشيات الانقلابية اليمنية صواريخ على السعودية.

/مجلس الامن يساند السعودية والامم المتحدة تدين.

/امريكا و 14 دولة اوروبية تطرد دبلوماسيين روس.

/تقرير دولي: «قنابل حجارة الموت».. سلاح حوثي إيراني استخدمه الإرهابيون في البحرين والعراق ولبنان.

/السعودية تعترض 7 صواريخ حوثية.. واستشهاد مصري إثر سقوط شظايا بالعاصمة.

/الآلاف يغادرون الغوطة في أكبر موجة إجلاء.

/مسيحيون ومسلمون يشاركون في صلوات عـــلى أرواح ضحـــــايـــا الاعتـــداء فـي جنـــوب فــرنســـا.

/العفو الدولية: صواريخ الحوثيين ضد السعودية "جريمة حرب".



و.ش



بنا 0456 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/03/27 - 02 : 08 AM