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الطقس في مملكة البحرين اليوم معتدل مع بعض السحب أحياناً
2018/03/27 - 32 : 06 AM

المنامة في 27 مارس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين سيكون اليوم بمشيئة الله معتدل مع بعض السحب أحياناً ولكنه حار نسبيا خلال النهار.

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام.

درجة الحرارة العظمى 34 مئوية والصغرى 20 مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 85 % والصغرى 20 %.






م.ح.

بنا 0328 جمت 27/03/2018


عدد القراءات : 38         اخر تحديث : 2018/03/27 - 32 : 06 AM
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