الطقس في مملكة البحرين اليوم معتدل مع بعض السحب أحياناً

المنامة في 27 مارس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين سيكون اليوم بمشيئة الله معتدل مع بعض السحب أحياناً ولكنه حار نسبيا خلال النهار.



الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار.



ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام.



درجة الحرارة العظمى 34 مئوية والصغرى 20 مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 85 % والصغرى 20 %.













م.ح.



بنا 0328 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/03/27 - 32 : 06 AM