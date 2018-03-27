الطقس في مملكة البحرين اليوم معتدل مع بعض السحب أحياناً

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2018/03/27 - 32 : 06 AM
المنامة في 27 مارس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين سيكون اليوم بمشيئة الله معتدل مع بعض السحب أحياناً ولكنه حار نسبيا خلال النهار.
الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار.
ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام.
درجة الحرارة العظمى 34 مئوية والصغرى 20 مئوية.
الرطوبة النسبية العظمى 85 % والصغرى 20 %.
م.ح.
بنا 0328 جمت 27/03/2018
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اخر تحديث : 2018/03/27 - 32 : 06 AM