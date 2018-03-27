إسبانيا تعتقل رئيس عصابة للسطو الإلكتروني سرق مليار يورو

مدريد في 27 مارس/ بنا / اعتقلت السلطات الإسبانية العقل المدبر المشتبه بارتكابه جرائم سطو إلكترونية أدت إلى سرقة نحو مليار يورو.



وذكرت "بي بي سي" أن الشخص المعتقل هو رئيس عصابة تخصصت في ارتكاب جرائم منظمة من بينها تنظيم حملات "كاراباناك" و "كوبالت" الخبيثة التي تستهدف البنوك.



وأفادت وكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول" إن هذه العصابة نشطت منذ عام 2013، واخترقت ما يزيد على مئة بنك في ذلك الوقت



كما استطاعت سحب نقدية عن طريق تحويلات بنكية أو السحب عن طريق آلات صرف النقدية آليا.



وقال ستيفين ويلسون، رئيس مركز مكافحة الجريمة الإلكترونية في اليوروبول الذي تعاون في إجراء تحقيقات دولية طويلة الأجل، إن الاعتقال خطوة "ناجحة للغاية" للتصدي لعصابة كبيرة في الجريمة الإلكترونية.



وأضاف :"اعتقال الشخصية الرئيسية في هذه العصابة الإجرامية يؤكد أن مرتكبي الجرائم الإلكترونية لا يستطيعون الاختباء لفترة طويلة وراء إخفاء الهوية دوليا كما يعتقدون".



وأوضحت وكالة اليوروبول إن لصوص الجرائم الإلكترونية يستهدفون شبكات البنوك عن طريق برامج خبيثة، ويرسلون رسائل إلكترونية مفخخة لموظفين رئيسيين في المنشأة.



وتستخدم العصابة ثلاثة أجيال مختلفة من البرامج الخبيثة، كل منها أكثر تطورا من الآخر، لاختراق الشبكات المالية.



وتعاون اليوروبول ومكتب التحقيقات الفيدرالي وشركات تأمين الإنترنت وقوات الشرطة في إسبانيا ورومانيا وبيلاروسيا وتايوان في تتبع هذه العصابة.







م.ح.



بنا 0328 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/03/27 - 32 : 06 AM