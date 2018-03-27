أستراليا تبعد اثنين من الدبلوماسيين الروس الموجودين لديها سيدني في 27 مارس/ بنا / أعلنت أستراليا ابعاد اثنين من الدبلوماسيين الروس الموجودين لديها، وذلك على خلفية حادث تسميم عميل روسي سابق وابنته مؤخراً بغاز الأعصاب في بريطانيا.



وأفادت السلطات الاسترالية أنه تم تحديد هوية الشخصين المبعدين كضابطي مخابرات سريين بسبب أعمال لا تتسق مع وضعهما، وذلك وفقًا لاتفاقيات جنيف وإن أمامهما سبعة أيام لمغادرة البلاد.



وصرح رئيس وزراء استراليا أن قرار بلاده يأتي كذلك في ضوء الطبيعة الصادمة للهجوم الذى جري في بريطانيا، والذي يعد أول استخدام للأسلحة الكيميائية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.







م.ح.



بنا 0300 جمت 27/03/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/03/27 - 07 : 06 AM