الامارات تدين اقتراب مقاتلتين قطريتين من طائرتين مدنيتين تابعتين لها

أبوظبي في 26 مارس / بنا / أدانت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الامارات اقتراب مقاتلتين قطريتين ظهر اليوم بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الدولة في المجال الجوي الذي يقع تحت إدارة مملكة البحرين ما دفع بقائد إحدى الطائرتين إلى إجراء مناورة لتفادي الإصطدام بالطائرتين المقاتلين القطريتين وذلك في اصرار واضح على الاستهتار بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية.



وأكدت الهيئة في بيان لها أوردته وكالة أنباء الامارات أن هذا العمل الاستفزازي ليس الأول بل سبقه عمليتان مماثلتان تم رفع شكوى بهما إلى منظمة الطيران المدني الدولي.



وذكرت إنها إذ تدين مثل هذه التصرفات اللامسؤولة تجاه الحركة الجوية المدنية التي تتبع مسارات مدنية محددة ومعروفة لدى منظمة الطيران المدني الدولي، فإنها تشدد على حق دولة الامارات في اتخاذ الاجراءات كافة التي كفلها القانون الدولي.





م.ح.



بنا 2150 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/03/27 - 55 : 12 AM