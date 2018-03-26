الرئيس الفلسطيني يلتقي مع وزير خارجية ألمانيا رام الله في 26 مارس/ بنا / التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان الرئيس عباس وضع وزير الخارجية الألماني في صورة الأوضاع الأخيرة، وخاصة تداعيات إعلان ترامب الأحادي الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها.



كما أكد الرئيس الفلسطيني الاستعداد للتعاون والتنسيق والتشاور المستمر لرؤية دور فعال لألمانيا والاتحاد الاوروبي، من أجل الجهود التي تبذل للعودة للمفاوضات، وكذلك الايمان بحل الدولتين والالتزام بمحاربة الإرهاب في كل مكان.

كما أشار الى الأوضاع في غزة وعن المصالحة والجهود لاستكمالها لتمكين حكومة الوفاق الوطني لتحمل مسؤولياتها.



م خ



بنا 2004 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/03/26 - 09 : 11 PM