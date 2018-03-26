مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع يطلع على التجربة الأردنية في مجال حماية الأسرة من العنف المنامة في 26 مارس/ بنا / التقى العميد الركن الشيخ علي بن محمد آل خليفة مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع ، خلال زيارته للعاصمة الأردنية عمان ، اللواء فاضل محمد الحمود مدير الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية ، حيث تم بحث عدد من الموضوعات المشتركة ، وما تم تحقيقه على الصعيد الأمني في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.





كما شملت الزيارة ، الاطلاع على ما يقوم به مركز حماية الأسرة من العنف بجانب جولة في العديد من فروع إدارة حماية الأسرة والموزعة بمناطق مختلفة من العاصمة ، منها فرع شمال عمان وفرع محافظة عجلون ، كما زار الوفد المرافق ، والذي ضم العقيد عبدالله بوراشد مدير إدارة شرطة خدمة المجتمع عددا من الإدارات المعنية من أهمها إدارة العلاقات العامة والإعلام وشرطة خدمة المجتمع ، حيث تم استعراض أهم الانجازات والمهام المنوطة بالإدارة .

وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة تطوير شرطة خدمة المجتمع وعدد من أقسامها.





ن.ع/ع ذ



بنا 1855 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/03/26 - 09 : 10 PM