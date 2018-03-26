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الرئيس عباس يطلع وزير الخارجية الفرنسي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
2018/03/26 - 18 : 09 PM
رام الله في 26 مارس/ بنا / التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.
وذكرت وكال الانباء الفلسطينية ان الرئيس عباس أطلع الوزير لودريان على آخر مستجدات الأوضاع في الأراض الفلسطينية، والمأزق الذي وصلت إليه العملية السياسية جراء الإجراءات الإسرائيلية، ومواقف الإدارة الأميركية.
وأكد الرئيس عباس ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام، تنبثق عنه آلية دولية لرعاية عملية السلام، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، كمخرج عملي للعملية السياسية المتوقفة.


م خ

بنا 1812 جمت 26/03/2018


عدد القراءات : 50         اخر تحديث : 2018/03/26 - 18 : 09 PM
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