رصد مقاتلتين قطريتين تحلقان في المياه الدولية ضمن اقليم البحرين المنامة في 26 مارس / بنا / صدر عن شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات بيان هذا اليوم الموافق 26 مارس ٢٠١٨ جاء فيه انه تم في حوالي الساعة ١٤٣٥ بالتوقيت المحلي رصد مقاتلتين قطريتين تحلقان في المياه الدولية ضمن اقليم البحرين لمعلومات الطيران دون إذن مسبق على ارتفاع ٣٠ الف قدم.

وقد قامت المقاتلتان بالارتفاع تحت طائرة اماراتية خاصة تحمل النداء A6HMS ونوعها A320 متجهة من الفجيرة لروما، مما أدى الى تدخل المراقبة الجوية بمملكة البحرين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطيران.



كما قامت الطائرة الاماراتية بالارتفاع الى ٣٥ الف قدم لتفادي المقاتلات القطرية التي دأبت على انتهاك الاتفاقيات الدولية وتعريض حركة الطيران المدني للخطر في المنطقة.



وتدين شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات هذا التصرف اللامسؤول وبادرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم شكوى لدى منظمة الطيران المدني الدولي.





ع ع

عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/03/26 - 16 : 09 PM