وزير الخارجية اليمني يلتقي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي الرياض في 26 مارس/ بنا / التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي اليوم النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي جوان بولاشيك بحضور السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تويلر .

وذكرت وكالة الانباء اليمنية انه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات اليمنية الامريكية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وعد المخلافي أن اطلاق الميلشيات الحوثية الصواريخ خلال زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الجديد للعاصمة صنعاء مارتن جريفيث هو رسالة إيرانية واضحة لمنع أي مفاوضات تهدف الى تحقيق السلام.

وأشار إلى أن هذا الاعتداء الحوثي السافر على أمن المملكة العربية السعودية ومواطنيها رسالة أخرى جليَّة إلى الاتحاد الأوروبي ووفد السفراء الأوروبيين لدى اليمن الذين زاروا العاصمة صنعاء في مهمة إنسانية بأن الميليشيا لا ترغب في السلام وأن الوضع القائم بالنسبة لها هو وضع مثالي تجبي فيه الأموال.

من جهتها أكدت السفيرة جوان بولاشيك دعم الحكومة الأمريكية الثابت للحكومة اليمنية وللشعب اليمني وادانة حكومة بلادها للاعتداء الحوثي على الشعب اليمني وعلى أمن المملكة العربية السعودية واستهداف مدنها بالصواريخ الباليستية.





م خ



بنا 1731 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/03/26 - 43 : 08 PM