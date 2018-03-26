رئيس نادي المحرق يهنئ القيادة الحكيمة بإنجاز ألعاب القوى البحرينية المنامة في 26 مارس/ بنا / رفع الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة رئيس نادي المحرق خالص التهنئة وأحر التبريكات الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البلاد المفدى والى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة الإنجاز الرياضي الرائع والمشرف الذي حققه نجوم ألعاب القوى البحرينية بحصول المنتخب الوطني على المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة العالم لنصف الماراثون والتي اختتمت مؤخراً بمدينة فالنسيا الأسبانية، بعد حصول مملكة البحرين على ثلاث ميداليات ملونة.



وقال رئيس نادي المحرق إن ما حققه نجوم اللعبة، يعكس مدى ما يتمتعون به من عظيم الولاء والوفاء والعرفان لبحريننا الغالية وقيادتها الحكيمة حفظها الله.



كما هنأ رئيس نادي المحرق بهذه المناسبة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل العاهل المفدى للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري لنادي النجمة مشيدا بدعمهما ورعايتهما للشباب والرياضة في مملكتنا الغالية، ومتابعتهما الميدانية لكافة المنتخبات الوطنية في مشاركتها الخارجية.



كما أشاد رئيس نادي المحرق بالدور البارز والهام لمجلس إدارة الاتحاد البحريني لألعاب القوى برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالجهود التي يبذلونها في سبيل تشريف مملكة البحرين في المحافل الرياضية، وتمنى رئيس نادي المحرق المزيد من الإنجازات للرياضة البحرينية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.



ح ب/ع ذ



بنا 1722 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/03/26 - 30 : 08 PM