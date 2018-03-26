وزيرة الصحة تهنئ طبيبات الجلدية لفوزهن بمراكز متقدمة في "دبي ديرما 2018م" المنامة في 26 مارس/ بنا / هنأت سعادة وزيرة الصحة الاستاذة فائقة بنت سعيد الصالح طبيبات قسم الامراض الجلدية على الفوز الذي حققته الطبيبات مؤخرا في فعاليات الدورة الثامنة عشرة من مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر "دبي ديرما 2018" والذ عقد في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وخلال اللقاء الذي جمع سعادة وزيرة الصحة صباح اليوم الاثنين بمكتبها بديوان الوزارة بالطبيبات الفائزات، بحضور وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع والدكتورة ابتسام فخرو القائم بتصريف شئون التدريب والدكتورة مريم باقي مشرفة التدريب ومندوبة البورد العربي بقسم الأمراض الجلدية بمجمع السلمانية الطبي، أكدت سعادتها بأن هذا الإنجاز الدولي شرفا كبيرا لمملكة البحرين يضاف إلى الإنجازات التي يحققها أبناء هذا الوطن الغالي في المحافل الدولية وفي جميع التخصصات، معربة عن فخرها واعتزازها بالنتائج المشرفة التي حققتها كل من الدكتورة مريم الناجم بحصولها على بالمركز الاول والدكتورة مروة البحارنة بالمركز الثالث في مسابقة الحالات الطبية على مستوى العالم.

ومن جانبه أعرب وكيل الصحة عن بالغ فخره لتصدر أطباء الجلدية المراكز المتقدمة، وشكرهم على الجهود المبذولة التي تقدم من خلال التدريب والتعليم والمشاركة في المسابقات الدولية بالبحوث والأوراق العلمية، مؤكدا على أن هذه الدراسات سوف يستفيد منها شريحة كبيرة من العاملين بالحقل الصحي، وكذلك يعكس كفاءة ومستوى التدريب والتحصيل العلمي والعملي للمتدربين والمسئولين على برامج التدريب العالية والتي تكسبهم خبرات وتميز في مختلف التخصصات الطبية والصحية.

الجدير بالذكر أن "دبي ديرما" يعد واحداً من أكبر المؤتمرات والمعارض التي تُعنى بالأمراض الجلدية والليزر في منطقة الشرق الأوسط، وشارك فيه الخبراء والأطباء واختصاصي أمراض الجلد من المنطقة والعالم، كما استضاف المؤتمر أول جلسة للأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية في الشرق الأوسط، وهي أكبر جمعية في العالم لأمراض الجلد، والتي تضم 19000 طبيب.



ن.ع/م خ



بنا 1709 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/03/26 - 15 : 08 PM