سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من المدير و الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا المنامة في 26 مارس / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر من ​السيد سامي ديماسي المدير و الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا، وذلك على حفاوة لقاء سموه بوفد الأمم المتحدة للبيئة برئاسة السيد ايريك سوليهم، وفيما يلي نص البرقية:



صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله

رئيس الوزراء الموقر



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



يشرفني ان أتقدم لسموكم بخالص الشكر والامتنان ​​لحفاوة لقائكم بوفد الأمم المتحدة للبيئة برئاسة السيد ايريك سوليهم وقد طاب لنا الاستماع الى حديث سموكم الفائض بالخبرة وشهدنا رؤيتكم الثاقبة لأسباب تدهور الوضع البيئي في المنطقة، كما لمسنا حرص سموكم على المحافظة على البيئة.



وهنا نؤكد اهمية استضافة البحرين لمكتبنا الاقليمي كقاعدة لدعم جهود منطقة غرب اسيا في تنفيذ البرامج الرامية الى حماية البيئة واستدامة مواردها.



وتفضلوا سموكم بقبول فائق التحية والاحترام،،





​​السيد سامي ديماسي

المدير و الممثل الاقليمي

المكتب الاقليمي لغرب اسيا

الامم المتحدة للبيئة



ن.ع/م خ



بنا 1653 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/03/26 - 00 : 08 PM