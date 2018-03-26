سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين المنامة في 26 مارس / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر وتقدير من سعادة السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ، وذلك لاستجابة سموه لالتماس الغرفة بتأجيل العمل برسوم الأنشطة التجارية وتكليف سموه لوزير الصناعة والتجارة والسياحة بالتشاور مع مجلس ادارة الغرفة لإيجاد صيغة مناسبة لرسوم الأنشطة التجارية ، وفيما يلي نص البرقية:





حضرة صاحب السمو الملكي/ الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه

رئيس الوزراء الموقر



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



يشرفني وبكثير من الاعتزاز أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم حفظكم الله أسمى آيات الشكر والتقدير باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين والأسرة التجارية والصناعية بالمملكة على استجابة سموكم لالتماس الغرفة والذي تم رفعه لسموكم خلال تشرفنا ومجلس الإدارة بلقاء سموكم يوم أمس بتأجيل العمل برسوم الأنشطة التجارية، وتكليف سموكم لوزير الصناعة والتجارة والسياحة بالتشاور مع مجلس ادارة الغرفة لإيجاد صيغة مناسبة لرسوم الأنشطة التجارية، معربين عن اعتزازنا وتقديرنا لمواقف سموكم الداعمة والمساندة للتجار وأصحاب الأعمال البحرينيين في سبيل دعم القطاع التجاري وتهيئة الظروف التي تساعده على تجاوز التحديات التي فرضتها التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.



ونود أن نؤكد لسموكم بأن هذا القرار السديد من لدن سموكم الكريم سيكون حتماً قراراً داعماً ومسانداً لكافة لقطاعات التجارية والاقتصادية في المملكة، كما سيسهم بكل تأكيد في استمرار تأدية ومواصلة هذه القطاعات لأدوارها المأمولة في تنمية وازدهار الاقتصاد في البلاد، كما أنه يجسد معاني تعزيز التواصل بين قطاع المال والأعمال والجهات الرسمية في البلاد.



وفي الختام لكم منا يا صاحب السمو الملكي الأمير كل الشكر والتقدير لمقامكم الكريم على ما تبدونه سموكم من استجابة ومساندة دائمة للقطاع التجاري والصناعي في المملكة، وعلى اهتمام سموكم ومتابعتكم لكل ما من شأنه الارتقاء والنهوض بالوضع الاقتصادي في البحرين، مؤكدين لسموكم بأن الغرفة سوف تسخر كل إمكانياتها لدعم عجلة التطور التجاري والاقتصادي ومساندة كل الجهود الخيرة والخطوات المباركة التي تضطلعون بها سموكم لتحقيق المزيد من التطور والازدهار لمملكتنا العزيزة، سائلين المولى أن يحفظ لنا سموكم وأن يعينكم ويوفقكم إلى تحقيق كل ما تتطلعون إليه.



وفقكم الله تعالى وسدد على طريق الخير خطاكم،

ودمتم بعون الله سالمين.





سمير عبدالله ناس

رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين







ن.ع/م خ



بنا 1611 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/03/26 - 23 : 07 PM