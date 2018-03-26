العاهل الاردني يلتقي المفوض العام لوكالة "الأونروا" عمان في 26 مارس/ بنا / التقى العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني اليوم المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيير كرينبول، وذلك على هامش انعقاد القمة الثانية للحائزين على جائزة نوبل للسلام والقادة من أجل الأطفال 2018 في منطقة البحر الميت.

وذكرت وكالة الانباء الاردنية ان اللقاء تناول التحديات التي تواجهها وكالة الأونروا، خصوصا المالية منها وسبل معالجتها لتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الأونروا مع العديد من الدول المانحة لتوفير التمويل اللازم لها.

وأكد الملك عبدالله خلال اللقاء، ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في توفير الدعم الكافي للوكالة لتمكينها من الاستمرار في تقديم كامل خدماتها للاجئين في المجالات التعليمية والصحية والإغاثية.





م خ



بنا 1605 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/03/26 - 07 : 07 PM