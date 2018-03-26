مجلس الوزراء الكويتي يؤكد رفض الكويت وادانتها لاستهداف الحوثيين المدن السعودية بالصواريخ البالستية الكويت في 26 مارس / بنا / أعرب سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي عن عميق الارتياح لنجاح قوات الدفاع الجوي السعودي في التصدي لسلسلة الهجمات الصاروخية التي دأبت المليشيات الحوثية على إطلاقها على المملكة العربية السعودية الشقيقة مستهدفة المدن والمواقع الآهلة بالسكان الأبرياء والتي كان آخرها مساء أمس .

وعبر لدى ترأسه الإجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي اليوم عن إدانة دولة الكويت الشديدة ورفضها القاطع لهذه الأعمال الإجرامية بما تمثله من تهديد صارخ للأمن الإقليمي والدولي تجرمها القوانين والقرارات والمواثيق الدولية وبما تعكسه من تعنت جماعة الحوثيين وإصرارها على تقويض وإجهاض كل فرص ومساعي السلام وإرادة المجتمع الدولي لوضع حد للصراع القائم في اليمن الشقيق وتصاعد آثاره المأساوية بما يدعو المجتمع الدولي وعلى الأخص مجلس الأمن إلى التحرك الفوري الجاد لوضع حد لهذه الأعمال الإجرامية الدنيئة واستهداف ترويع الآمنين .

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء كامل الثقة في عزم المملكة العربية السعودية الأكيد وقدرتها على مواجهة قوى الشر والحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها مؤكداً وقوف دولة الكويت وتضامنها التام مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية أمنها واستقرارها وذلك تجسيداً للروابط الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين قيادة وشعباً سائلاً المولى القدير أن يحفظ المملكة الشقيقة ويقيها من كل سوء ومكروه ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الحكيمة .

هذا وقد دان مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه اليوم التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة الاسكندرية مؤخراً في جمهورية مصر العربية الشقيقة والذي استهدف مدير أمن المحافظة مما أسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وإصابة أربعة آخرين كما أدان مجلس الوزراء الحادثين الإرهابين اللذين وقعا في جمهورية فرنسا مؤخرا بإطلاق النار على عدد من أفراد الشرطة وكذلك عملية حجز الرهائن في مدينة تريب والذي أسفر عن مقتل وجرح عدد من الأبرياء كما أدان مجلس الوزراء كذلك التفجير الانتحاري الذي استهدف أحد المباني أمام مستشفى مقابل جامعة كابول والذي أدى إلى عدد من القتلى والجرحى الأبرياء، مؤكدا رفض دولة الكويت للإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه وأسبابه داعية المجتمع الدولي إلى

مضاعفة جهوده لمكافحة آفة الإرهاب.





ع ذ



بنا 1539 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/03/26 - 41 : 06 PM