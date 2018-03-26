وزير العدل يستقبل وفداً من موظفي مجلس الشيوخ الأمريكي المنامة في 26 مارس/ بنا / استقبل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، اليوم وفداً من موظفي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يزور المملكة حاليًا.

ورحب معالي وزير العدل بالوفد، مشيداً بمستوى علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من موضوعات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون في المجال القانوني.

حضر اللقاء سعادة وكيل الوزارة لشؤون العدل المستشار وائل بوعلاي.



ن.ع/م خ



بنا 1538 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/03/26 - 42 : 06 PM