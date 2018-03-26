الشارقة تستضيف الاربعاء المنتدى الدولي للاتصال الحكومي المنامة في 26 مارس / بنا / تنطلق يوم الأربعاء القادم في مركز "إكسبو" الشارقة، فعاليات الدورة السابعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، بمشاركة أكثر من 40 متحدثاً من 16 دولة.



وتتضمن فعاليات الدورة 19 جلسة حوارية، وسبع جلسات تفاعلية، إضافة إلى عدد من ورش العمل والحلقات التدريبية بالتعاون مع مؤسسة الأمم المتحدة، وتومسون رويترز، ولينكدإن، ويوتيرن.



وتقام هذه الدورة على مدى يومي 28 و29 مارس الجاري تحت شعار "الألفية الرقمية.. إلى أين؟"، بمشاركة مسؤولين من دولة الإمارات وخارجها، إضافة إلى نحو 3000 مشارك من كافة أنحاء العالم، لمتابعة ما يوفره المنتدى من تجارب وخبرات محلية وعالمية رائدة في مجال الاتصال الحكومي، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التي تبحث في "مستقبل الاتصال الحكومي في عصر المجتمع الرقمي".



وتنطلق فعاليات اليوم الأول بجلسة حوارية بعنوان "الحكومات والقطاع الخاص.. ماهيّتها وطبيعة الأدوار المناطة بها في عصر المجتمع الرقمي"، بالاضافة الى جلسات خطابية تتضمن عدة مواضيع في مجال الاتصالات.



ويعتبر المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، حسب منظميه، منصة شفافة لطرح القضايا المهمة ومناقشة التغيّرات المحيطة بكل وضوح للخروج بتوصيات وقرارات تساعد الحكومات والعاملين في مجال الاتصال الحكومي على تطوير أدائهم وعملهم بما يسهم بالارتقاء بالأداء الحكومي.



ع ع



بنا 1504 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/03/26 - 09 : 06 PM