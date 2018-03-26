تحت رعاية جلالة الملك المفدى .. معرض البحرين للإنتاج الحيواني (مراعي 4) يفتتح رسميا يوم غد الثلاثاء وللجمهور يوم بعد غد الاربعاء المنامة في 26 مارس/ بنا / تحت رعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يفتتح يوم غد الثلاثاء معرض البحرين للإنتاج الحيواني 2018 (مراعي 4) في نسخته الرابعة بحضور كبار المدعوين على أن يفتتح المعرض أبوابه للجمهور بدءا من يوم بعد غد الأربعاء 28 مارس وحتى السبت 31 مارس 2018.



ويعتبر معرض البحرين للإنتاج الحيواني أحد أكبر المعارض التي تقام في البحرين حيث شهدت النسخ الثلاث الماضية حضورا جماهيريا قياسيا على مدار أيام المعرض في ظل اقبال كبير من المواطنين والمقيمين.



ويأتي تنظيم النسخة الرابعة في ظل الرعاية الملكية السامية ليؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بالمحافظة على الثروة الحيوانية في البلاد بما يعزز من الأمن الغذائي ويسهم كذلك في تعزيز الاستثمار في هذا القطاع.



وبهذه المناسبة أكد سعادة د. نبيل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة لشئون البلديات في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن المعرض الذي يحظى برعاية سامية من لدن صاحب الجلالة الملك المفدى سيكون مفتوحا بشكل مجاني للجمهور من الساعة العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساء طيلة أيام المعرض.



وبين أبو الفتح أن معرض البحرين الدولي الرابع للإنتاج الحيواني الذي جاء وفقاً لرؤية جلالة الملك المفدى ينطلق في ربوع الوطن كأحد المعارض الدولية المتخصصة في مجال الإنتاج الحيواني معززاً موقع مملكة البحرين ودورها في تعزيز الأمن الغذائي ليس على مستوى مملكة البحرين فحسب بل أضحى حدثاً استثمارياً علمياً ترفيهياً وملتقى للباحثين والعارضين، مبينا أن الوزارة حرصت كذلك على أن يكون هذا المعرض نوعياً تخصصياً يعكس تراث مملكة البحرين وهويتها وينقل الموروث الحضاري إلى الأجيال الحالية والمستقبلية.



وأضاف وكيل الوزارة يقول : " يعتبر هذا المعرض الذي يقام في مملكة البحرين حدثا مهما إذ أن قطاع الإنتاج الحيواني أهم الركائز الأساسية في تعزيز الأمن الغذائي، وقد حرصت مملكة البحرين على المساهمة في الارتقاء بهذا القطاع الحيوي من خلال تبادل التجارب وتعزيز الرعاية الأولية الوقائية ودعم المزارعين وتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات وبناء القدرات وفقاً لمعطيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة".



وأوضح " أن فكرة العروض لهذا العام منبثقة من التراث البحريني والذي يعكس عمق الحضارة والتاريخ البحريني، وفي الوقت ذاته فإن جميع المشاركات ستكون بحرينية ومن الإنتاج المحلي".



وأكد أبو الفتح أن معرض هذا العام سيشهد مشاركة قياسية للشركات المحلية في ظل تركيزه على الإنتاج المحلي حيث سيشارك في قسم الماشية والأغنام والماعز حوالي 90 عارض، سيتم خلالها عرض سلالات متخصصة في انتاج الحليب واللحوم".



وأضاف "فيما سيشارك في مجال الطيور قرابة 1000 مشارك في مختلف أنواع الطيور بصورة عامة، ومنها طيور الزينة، والببغاوات، والطيور الجارحة، والطيور النادرة، وغيرها من أنواع الطيور".



وأشار أبو الفتح إلى أن المعرض يعتبر فرصة مهمة للعارضين وتجار الماشية والطيور لبيع منتجاتهم ومواشيهم وعقد صفقات كما أنه فرصة للتسويق والدعاية والعمل على تبادل الخبرات بين العارضين والمنتجين".



وأكد أن المعرض الذي سيقام في القرية البحرينية لسباقات القدرة سيشمل عددا من العروض والمسابقات والفعاليات المختلفة، إضافة الى مجموعة من المسابقات والجوائز حيث سيتم تكريم الفائزين في مختلف أنواع المسابقات المتعلقة بالحيوانات والطيور.



وأشار أبو الفتح إلى أن معرض مراعي في نسخته الرابعة سيركز أكثر على الإنتاج المحلي وعلى الشركات المحلية للإنتاج الحيواني، حيث ستتاح الفرصة للكثير منها لتقديم عروضها والمشاركة في المسابقات بما يعزز من انتاجها ويحفزها على تحسينه نوعا وكما، وذلك يأتي في سياق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.



وبين أبو الفتح أن النسخة الرابعة تتميز عن سابقاتها بالمشاركة المحلية الكبيرة التي تأتي في ظل تطور الإنتاج المحلي واستفادته من التجارب الدولية التي كانت حاضرة في المعارض السابقة.



وأوضح أبو الفتح أن قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة باتت جاهزة لاستقبال النسخة الرابعة من معرض مراعي متوقعا أن تحظى بحضور قياسي من المواطنين والمقيمين في ظل السمعة المميزة التي يمتلكها المعرض خلال النسخ السابقة والاقبال الكبير الذي حظي به من مختلف الفئات.







ن.ع/ع ذ



بنا 1503 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/03/26 - 08 : 06 PM