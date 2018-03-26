اللجنة الوطنية للمعلومات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان على وثيقة دعم إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة المنامة في 26 مارس/ بنا / قام سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، ممثلاً عن اللجنة الوطنية للمعلومات، والسيد أمين الشرقاوي منسق الأمم المتحدة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، اليوم بالديوان العام لوزارة الخارجية، بالتوقيع على وثيقة مبادرة التعاون المشترك لدعم إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور سعادة الدكتور نبيل محمد بن شمس نائب رئيس الإحصاء والسجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.



وقال الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة: إن وثيقة مبادرة التعاون المشترك تهدف إلى رفد التقرير الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالأفكار والإجراءات النوعية، والمزمع تقديمه خلال الاجتماع الوزاري للمنتدى السياسي الرفيع المستوى بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة خلال شهر يوليو المقبل، وذلك في إطار استعراض جهود المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأشار سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية إلى أن التوقيع على الوثيقة يأتي ضمن مبادرات برنامج العمل القُطري 2017 – 2020، والذي أعدته وزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمنامة، واعتمده المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك بتاريخ 11 نوفمبر 2016، وتم التأكيد عليها أيضا في وثيقة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة المقيمة والإقليمية الموقع عليها من قبل معالي وزير الخارجية بتاريخ 24 أكتوبر 2017.



وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن مملكة البحرين تعمل بالفعل، وبنجاح مميز، على مواءمة أهداف التنمية المستدامة 2030 ومؤشراتها مع خطة عمل الحكومة (2015- 2018)، وكذلك مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، حيث تأتي المملكة بفضل رؤية القيادة الحكيمة، ضمن تصنيف الدول المتقدمة جداً في التنمية البشرية، وقطعت شوطا كبيرا في الوصول إلى الأهداف المنشودة.



وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أنه انطلاقا من إدراك حكومة مملكة البحرين لأهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة ، لرصد ومتابعة أجندة التنمية لما بعد عام 2015 وربطها ببرنامج عمل الحكومة، والاشراف على إنشاء قاعدة معلومات وطنية شاملة، بهدف توفير وتقديم المعلومات والبيانات الرسمية الصحيحة والمحدثة وذات الجودة العالية في إطار الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة.



ومن جهته، أثنى سعادة السيد أمين الشرقاوي، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على جهود حكومة البحرين في دمج أهداف التنمية المستدامة في سياساتها وبرامجها، مثمنًا تصميم المملكة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، قائلا: "نحن في الأمم المتحدة بمملكة البحرين مسرورون جدا بتوقيع وثيقة مشروع التقرير الوطني التطوعي مع حكومة البحرين، والذي يهدف إلى الإبلاغ عن التقدم الكبير الذي أحرزته البحرين في وضع السياسات والتدابير المؤسساتية، لتعزيز تعميم أهداف التنمية المستدامة، ودمجها في الخطط الوطنية، والأطر والسياسات التنموية الاستراتيجية".



ونوه الشرقاوي إلى أهمية التقرير الوطني الطوعي الأول لمملكة البحرين المزمع تقديمه خلال الاجتماع الوزاري للمنتدى السياسي الرفيع المستوى التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، باعتباره فرصة ممتازة لاطلاع العالم على التقدم الذي أحرزته البحرين في أهداف التنمية المستدامة، وخططها الوطنية للمستقبل.



وأشار سعادة الدكتور نبيل محمد بن شمس نائب رئيس الإحصاء والسجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى أن الوثيقة سوف تدفع نحو دعم بناء قدرات الخبراء البحرينيين في عملية إعداد وكتابة التقرير الوطني الطوعي الأول لمملكة البحرين، والتقارير الوطنية ذات الصلة، والسعي لعقد ورش العمل اللازمة التي تمكنهم من أن يصبحوا مدربين معتمدين في المستقبل.





ن.ع/ع ذ



بنا 1506 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/03/26 - 09 : 06 PM