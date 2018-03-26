مديرية شرطة المحافظة الشمالية تستقبل طالبات مدرسة سترة الثانوية للبنات‎ المنامة في 26 مارس / بنا / قام وفد من طالبات مدرسة سترة الثانوية للبنات بزيارة إلى مديرية شرطة المحافظة الشمالية حيث كان في استقبالهم العميد عبدالله خليفة الجيران مدير عام المديرية وضباط وأفراد المديرية.



وقد استمعت الطالبات خلال الزيارة إلى شرح حول طبيعية عمل أقسام المديرية في مجال تنفيذ النظام والقانون ومواجهة الجريمة وآلية سير العمل.



من جانبهن أعربت الطالبات عن شكرهن لكافة العاملين في مديرية شرطة المحافظة الشمالية على جهودهم الأمنية البارزة وسعيها الدائم لمد جسور التواصل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.



أ.أ/ع ع



بنا 1441 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/03/26 - 55 : 05 PM