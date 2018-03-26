جلالة الملك المفدى يجري اتصالاً هاتفياً مع أخيه خادم الحرمين الشريفين المنامة في 26 مارس / بنا / أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالاً هاتفياً هذا اليوم مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله.



وخلال الاتصال، أكد جلالة الملك لأخيه خادم الحرمين الشريفين إدانة واستنكار مملكة البحرين للهجمات الصاروخية للمليشيات الحوثية الانقلابية التي تدعمها ايران والتي إستهدفت المدن الآهلة بالسكان في عدد من مناطق المملكة العربية السعودية الشقيقة ومن بينها العاصمة الرياض، مؤكداً جلالته أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف السكان الآمنين، يتنافى مع الشرائع والقيم والمبادئ الدولية، مشيداً جلالته بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض الصواريخ وتدميرها قبل أن تصل الى أهدافها.



وشدد جلالة الملك المفدى على أن مملكة البحرين تقف على الدوام الى جانب الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للتصدي لمثل هذه الأعمال العدوانية، للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، مؤكداً جلالته أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين وأمن المنطقة، سائلاً جلالته الله عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها العزيز ويديم عليها أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين.



وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله عن الشكر والتقدير لأخيه صاحب الجلالة على هذه المشاعر الأخوية الصادقة النبيلة وعلى مواقف مملكة البحرين الأصيلة والمشرفة والتي تجسد عمق العلاقات الأخوية الوثيقة الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً لشعب البحرين كل خير وازدهار وتطور في ظل قيادة جلالة الملك المفدى.



أ.أ/ع ع



بنا 1440 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/03/26 - 54 : 05 PM