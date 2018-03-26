الجامعة العربية تدين إطلاق الحوثيين لصواريخ بالستية على السعودية القاهرة في 26 مارس / بنا / أدانت جامعة الدول العربية قيام ميليشيات الحوثي الإنقلابية بإطلاق عدة صواريخ بالستية إيرانية الصنع مساء أمس، على عدة مناطق في المملكة العربية السعودية، من بينها العاصمة الرياض.



وقال المتحدث باسم أمين عام الجامعة العربية الوزير المفوض محمود عفيفي في بيان اليوم، إن إطلاق هذه الصواريخ يؤكد من جديد استمرار نهج هذه الميليشيات الانقلابية، ومن يدعمها، في السعي لزعزعة أمن واستقرار المملكة، واستهداف مواقع مدنية بما يمكن أن يؤدي إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين الأبرياء، وبما يؤدي أيضاً إلى توسيع دائرة النزاع المسلح القائم في اليمن منذ عدة سنوات لتشمل الجوار الإقليمي.



وأكد أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تمثل انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الخاص بتطوير البرنامج الإيراني للصواريخ البالستية، ورقم 2216 الخاص بوقف تزويد الميليشيات التي تعمل خارج نطاق الشرعية في اليمن بالأسلحة، مشيرا الى إلى القرار الصادر في هذا الشأن عن اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته غير العادية في 19 نوفمبر 2017.



ع ع



بنا 1420 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/03/26 - 53 : 05 PM