وكيل وزارة شؤون الإعلام يقوم بزيارة تفقدية إلى محطة رأس حيان المنامة في 26 مارس / بنا / قام السيد عبدالرحمن محمد بحر وكيل وزارة شؤون الاعلام يرافقه عدد من الوكلاء المساعدين والمدراء العامين والمدراء بزيارة تفقدية إلى محطة رأس حيان وذلك ضمن خطة متابعة جاهزية محطات الارسال الإذاعي والتلفزيوني التابعة للوزارة.

وخلال الزيارة أكد وكيل وزارة شؤون الاعلام على حرص سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الاعلام على تطوير وتنفيذ المشروعات الفنية والتقنية وتوجيهاته الدائمة بالوقوف على الاحتياجات اللازمة لاستدامة كافة المنصات الإعلامية.

وأعرب السيد عبدالرحمن بحر عن فخره واعتزازه بالكوادر الوطنية العاملة في وزارة شؤون الاعلام وتقديره لكافة العاملين في محطات الارسال من مهندسين وفنيين على أداء واجبهم بكفاءة لإيصال الرسالة الإعلامية الوطنية إلى العالم.





أ.أ/م خ



بنا 1345 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/03/26 - 48 : 04 PM