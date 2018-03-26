مجلس الوزراء يدين إطلاق المليشيات الانقلابية في اليمن صواريخ باليستية على مدينة الرياض المنامة في 26 مارس / بنا / أدان مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية اليوم الاثنين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، بشدة إطلاق صواريخ باليستية على مدينة الرياض من قبل المليشيات الانقلابية في اليمن لاستهداف المدنيين في الأراضي السعودية.



وقال سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء في تصريح عقب الجلسة، إن المجلس أشاد بكفاءة وقدرة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية في تصديها واعتراضها لهذه الصواريخ، مشيرا الى أن المجلس وصف هذا الاعتداء بأنه آثم وجبان.



وأضاف الناصر، أن مجلس الوزراء أكد وقوف مملكة البحرين ومساندتها بشدة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للمحاولات الفاشلة واليائسة لهذه المليشيات الانقلابية التي تستهدف الأمن والاستقرار المتين في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.



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بنا 1330 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/03/26 - 42 : 04 PM