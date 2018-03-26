وزير شؤون الإعلام يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين المنامة في 26 مارس / بنا / استقبل سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام اليوم في مكتبه سعادة السيد جستن هيكس سيبريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.



وقد استعرض الرميحي مع السفير الأمريكي العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، مؤكداً حرص مملكة البحرين على دعم هذه العلاقات والإرتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك لما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.



من جانبه أعرب سفير الولايات المتحدة الأمريكية عن شكره وتقديره لسعادة وزير شؤون الإعلام على حسن استقباله وترحيبه، مؤكداً حرص حكومة بلاده على تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتطويرها على كافة الأصعدة بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.



أ.أ/ع ع



بنا 1337 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/03/26 - 41 : 04 PM