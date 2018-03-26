سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يؤكدان ضرورة التنسيق لمواجهة التحديات والمخاطر التي تستهدف زعزعة الامن والاستقرار في دول المنطقة المنامة في 26 مارس / بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم.



وخلال اللقاء استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكدا سموهما على ضرورة التنسيق في مواجهة التحديات والمخاطر التي تحدق بالأمة خاصة في ظل التهديدات الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة.



إلى ذلك فقد تطرق سموهما إلى أهمية التشريعات التي تدعم الحراك الاقتصادي والعملية الاستثمارية مؤكدين سموهما حرص الحكومة على استمرار تطوير هذه التشريعات لتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري بمملكة البحرين وجعل البيئة الاستثمارية فيها محفزة أكثر لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.





ع ع/ع ذ



بنا 1313 جمت 26/03/2018













عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/03/26 - 24 : 04 PM