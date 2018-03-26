وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القاهرة في 26 مارس / بنا / التقى وفد البرلمان العربي المكون من ١٤ نائبا من ١٢ دولة عربية المشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية برئاسة نائب رئيس البرلمان العربي النائب عادل عبد الرحمن لعسومي بالمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مستهل متابعة البرلمان العربي لعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠١٨م، وذلك للتعرف على آخر الترتيبات و الاستعدادات لإجراء عملية الاقتراع، واطلاع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخطة البرلمان العربي لمتابعة مراحل الانتخابات المصرية منذ بدايتها وصولا الى الاقتراع وإعلان النتيجة.



وتأتي مشاركة البرلمان العربي في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية حرصاً من البرلمان العربي على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية في الدول العربية، كما تأتي بناءً على دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية للبرلمان العربي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية وذلك في إطار مشاركة البرلمان العربي السابقة في متابعة الاستفتاء على الدستور المصري ومتابعة الانتخابات الرئاسية والنيابية السابقة.



وسيقوم الوفد بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير لرئيس البرلمان العربي لرفعه للهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية.



وكان وفد البرلمان العربي قد عقد اجتماعا تنسيقياً بمقر غرفة عمليات البرلمان العربي لمتابعة الانتخابات ، كما قام أعضاء البرلمان العربي بزيارة لعشرات المقرات الانتخابية بمختلف المحافظات المصرية لمتابعة انتخابات الرئاسة المصرية.



الجدير بالذكر أن البرلمان العربي سبق أن وضع خطة عمل لمتابعة هذه الانتخابات الهامة، حيث شكل غرفة عمليات في الأمانة العامة للبرلمان العربي لمتابعة فرق المتابعة، ووزع فرق المتابعة بحيث تغطي أكبر عدد ممكن من المراكز اﻻنتخابية.







ع ع



بنا 1300 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/03/26 - 07 : 04 PM