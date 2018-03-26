سمو محافظ الجنوبية: نحرص على سرعة تنفيذ المشاريع الخدمية لتلبية احتياجات أهالي المحافظة المنامة في 26 مارس/ بنا / ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ الجنوبية اجتماع فريق عمل مكون من عدد من المسؤولين بالمحافظة للوقوف على آخر مستجدات مراحل المتابعة لتنفيذ 14 مشروعاً تنموياً وخدمياً وسياحياً ورياضياً بالمحافظة وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المحافظة .



وخلال الاجتماع أكد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة أن المحافظة في مرحلة متابعة النتائج المباركة للقاء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وما اثمر عنه من توجيهات كريمة تعكس حرص واهتمام سموه بحياة المواطنين وتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة لهم.



واشار سموه إلى أنه وبعد توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر أخذت الجهات المختصة بالتنسيق المباشر مع المحافظة لوضع التصورات الأولية لمختلف المشاريع التي تحمل من القدر والأهمية البالغة والتي شملت حزمة متميزة من المشاريع الخدمية في خطوة سباقة على صعيد المحافظات لتحقيق التنمية الشاملة والتي جاءت تماشياً مع تطلعات واحتياجات الأهالي بعد عدة زيارات ميدانية ولقاءات متواصلة ومكثفة قامت بها المحافظة.



وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن المحافظة ستقوم بتنفيذ المشاريع على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات المعنية، بدءاً بالمشاريع قصيرة المدى وصولاً للمشاريع التي تتطلب قدراً زمنياً أكبر للإنجاز، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام والقدر الذي تولية المحافظة لهذا الأمر يأتي تماشياً مع سعي المحافظة الجنوبية إلى اتخاذ خطوات تطويرية مستدامة ذات بصمة خدمية دائمة تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.



واكد سموه اعتزازه وفخره بتبني ودعم وتأكيد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لمبادرة المحافظة الجنوبية في إبراز المعالم والصروح التاريخية والأثرية في مدينة الرفاع؛ بما يعكس بسالة وشجاعة أهالي المحافظة خاصة في مشروع تطوير حديقة البوكوارة وتحويلها إلى مركز ثقافي يخلد جزءا تاريخيا مهما باعتباره أول ساحة حرب يتم تطويرها بشكل يحفظ ويعرف رواد الموقع بذلك الحدث. ومشروع تطوير عين الحنينية وفق ما يتماشى مع الأهمية التاريخية للعين وكذلك إبراز المورثات التي تزخر بها المنطقة لتكون مقصداً بارزاً للترفيه الهادف ومصدر جذب للسياح يمكن من خلاله التعريف بالعراقة والتراث الذي تزخر به المحافظة الجنوبية ومدينة الرفاع خاصة.

















ن.ف/س.ي/ع ذ



بنا 1253 جمت 26/03/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/03/26 - 07 : 04 PM